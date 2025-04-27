Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Юбэнк-младший пробудет в больнице до понедельника после жёсткого боя с Бенном

Крис Юбэнк-младший пробудет в больнице до понедельника после жёсткого боя с Бенном
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула IBO в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший был доставлен в больницу после боя за титул чемпиона мира по версии IBO со своим соотечественником Конором Бенном, который прошёл в ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне на арене знаменитого «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщает портал Mirror, Юбэнк-младший пробудет в госпитале до понедельника.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк (W) — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

Юбенка-младшего сразу после финального гонга увезли на машине скорой помощи в больницу, и он пропустил пресс-конференцию после боя. В качестве меры предосторожности его оставили в больнице на ночь, но он проведёт там ещё одну ночь по просьбе своих близких.

Материалы по теме
Самый зрелищный бой года в боксе! Юбэнк-младший победил в кровавой битве с Бенном
Самый зрелищный бой года в боксе! Юбэнк-младший победил в кровавой битве с Бенном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android