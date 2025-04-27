Крис Юбэнк-младший пробудет в больнице до понедельника после жёсткого боя с Бенном

Действующий обладатель титула IBO в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший был доставлен в больницу после боя за титул чемпиона мира по версии IBO со своим соотечественником Конором Бенном, который прошёл в ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне на арене знаменитого «Тоттенхэм Хотспур». Как сообщает портал Mirror, Юбэнк-младший пробудет в госпитале до понедельника.

Юбенка-младшего сразу после финального гонга увезли на машине скорой помощи в больницу, и он пропустил пресс-конференцию после боя. В качестве меры предосторожности его оставили в больнице на ночь, но он проведёт там ещё одну ночь по просьбе своих близких.