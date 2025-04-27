Промоутер Юбэнка-младшего ответил, сломал ли Крис челюсть в бою с Бенном

Промоутер действующего чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего Бен Шалом рассказал о состоянии здоровья своего клиента после боя с британцем Конором Бенном.

«Я рад подтвердить, что Крис чувствует себя хорошо и сейчас отдыхает. Слухи о сломанной челюсти не соответствуют действительности. В рамках своего стандартного протокола после боя Крис отправился в больницу для профилактических проверок, чтобы контролировать свои жизненно важные показатели и убедиться, что всё в порядке. Они относятся к этим мерам очень серьёзно, учитывая всё, что они пережили в прошлом. Этот процесс является тем, что они теперь ставят в приоритет после каждого боя. Крис и Конор выложились абсолютно полностью в том, что стало большим историческим боем. С их отцами, гордо стоящими за ними, это был момент, который навсегда останется в истории спорта», — приводит слова Шалома Mirror.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне состоялся грандиозный вечер профессионального бокса на известной арене «Тоттенхэм Хотспур», где Юбэнк победил Бенна единогласным решением судей в динамичном 12-раундовом поединке.