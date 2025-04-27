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Хоакин Бакли раскритиковал победу Иана Гарри над Карлосом Пратесом

Хоакин Бакли раскритиковал победу Иана Гарри над Карлосом Пратесом
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Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли прокомментировал победу ирландского бойца полусреднего дивизиона UFC Иана Гарри над бразильцем Карлосом Пратесом в главном событии турнира UFC on ESPN 66.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри (W) — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Карлос Пратес

«Иан, парень, перестань портить наше дело — ты совершаешь ошибки. С такой манерой боя тебя скоро вырубят. Нам нужен Бак против Куколда для нашего первого PPV. Не облажайся, мужик», — сказал Бакли на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где Гарри победил Пратеса единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя.

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