Хоакин Бакли раскритиковал победу Иана Гарри над Карлосом Пратесом

Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли прокомментировал победу ирландского бойца полусреднего дивизиона UFC Иана Гарри над бразильцем Карлосом Пратесом в главном событии турнира UFC on ESPN 66.

«Иан, парень, перестань портить наше дело — ты совершаешь ошибки. С такой манерой боя тебя скоро вырубят. Нам нужен Бак против Куколда для нашего первого PPV. Не облажайся, мужик», — сказал Бакли на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где Гарри победил Пратеса единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя.