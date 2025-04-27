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Иан Гарри ответил на критику Хоакина Бакли в свой адрес

Иан Гарри ответил на критику Хоакина Бакли в свой адрес
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Ирландский боец полусреднего дивизиона UFC Иан Гарри ответил на вопрос журналистов по поводу провокационного комментария в его адрес со стороны американского полусредневеса Хоакина Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри (W) — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Карлос Пратес

«Этот человек просто слабак, вот и всё. Поэтому мне просто все равно, что он там про меня говорит», — сказал Гарри во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.

Напомним, Гарри свой последний бой провёл в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где в главном событии шоу одержал победу единогласным решением судей над бразильским бойцом Карлосом Пратесом.

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