Иан Гарри ответил на критику Хоакина Бакли в свой адрес

Ирландский боец полусреднего дивизиона UFC Иан Гарри ответил на вопрос журналистов по поводу провокационного комментария в его адрес со стороны американского полусредневеса Хоакина Бакли.

«Этот человек просто слабак, вот и всё. Поэтому мне просто все равно, что он там про меня говорит», — сказал Гарри во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.

Напомним, Гарри свой последний бой провёл в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где в главном событии шоу одержал победу единогласным решением судей над бразильским бойцом Карлосом Пратесом.