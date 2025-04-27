Титулованный стронгмен вызвал на бой Конора Макгрегора

37-летний титулованный силач, 152-килограммовый англичанин Эдди Холл, воодушевлённый победой в своём дебютном поединке по правилам ММА над польским стронгменом Мариушем Пудзяновским, заявил о желании провести поединок против звезды UFC Конора Макгрегора в бою на голых кулаках.

«Я всерьёз задумываюсь о том, чтобы выступать в кулачке. Скажу так, сумма должна быть правильной, но я рассмотрел бы такой вариант. Я бы сделал это. Мне нравятся кулачные бои. Они зрелищные, волнующие. Мне просто нравится смотреть такие поединки, но да, если деньги предложат хорошие – почему бы и нет? Я бы с удовольствием подрался с Конором Макгрегором. Думаю, разница в весе была бы совершенно комичной. Весовые категории существуют неспроста, это опасный бой для Конора», — приводит слова Холла MMA Fighting.