Павел Силягин выступит 2 мая в Бресте

Бывший обладатель титула WBC Silver, а также действующий чемпион IBF International во втором среднем весе Павел Силягин проведёт бой 2 мая в Бресте (Беларусь) на вечере бокса IBA.Pro 5, где сразится с эквадорцем Карлосом Гонгорой. Этот поединок станет соглавным событием шоу.

Напомним, последний официальный поединок Силягина состоялся в сентябре 2024 года в Челябинске, где он одержал победу единогласным решением судей над узбекским боксёром Улугбеком Собировым.

Что касается Гонгоры, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и потерпел там поражение единогласным судейским решением от гватемальского нокаутёра Лестера Мартинеса.