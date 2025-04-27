Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павел Силягин выступит 2 мая в Бресте

Павел Силягин выступит 2 мая в Бресте
Комментарии

Бывший обладатель титула WBC Silver, а также действующий чемпион IBF International во втором среднем весе Павел Силягин проведёт бой 2 мая в Бресте (Беларусь) на вечере бокса IBA.Pro 5, где сразится с эквадорцем Карлосом Гонгорой. Этот поединок станет соглавным событием шоу.

Напомним, последний официальный поединок Силягина состоялся в сентябре 2024 года в Челябинске, где он одержал победу единогласным решением судей над узбекским боксёром Улугбеком Собировым.

Что касается Гонгоры, то он свой предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и потерпел там поражение единогласным судейским решением от гватемальского нокаутёра Лестера Мартинеса.

Материалы по теме
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android