«Хочу отомстить». Конор Бенн прокомментировал поражение от Криса Юбэнка-младшего

Британский средневес Конор Бенн дал комментарий после своего поражения в поединке с действующим обладателем титула IBO в этом весе Крисом Юбэнком-младшим.

«Я хочу отомстить, мужик. Долгий перерыв в выступлениях сыграл большую роль, не дрался здесь два с половиной года, а потом вернулся домой и увидел, что это меня ошеломило.

Сегодня разница была только в бездействии. Было много эмоций, это многое нужно осознать, я задавался вопросом, как много последние два с половиной года отняли у меня, но ничего не изменилось. Я могу выдерживать удары в среднем дивизионе и наносить ощутимые для средневесов удары, у меня были трясущиеся ноги, я просто не мог нажать на курок в нужное время.

Я не выходил на этот бой, чтобы проиграть, ничего, кроме победы. Мне этого поединка было недостаточно, мне нужно стать лучше и сразиться с тобой снова», — приводит слова Бенна The Ring.

26 апреля в Лондоне состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого Бенн проиграл Юбэнку единогласным решением судей в напряжённом и конкурентном поединке.