Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу отомстить». Конор Бенн прокомментировал поражение от Криса Юбэнка-младшего

«Хочу отомстить». Конор Бенн прокомментировал поражение от Криса Юбэнка-младшего
Аудио-версия:
Комментарии

Британский средневес Конор Бенн дал комментарий после своего поражения в поединке с действующим обладателем титула IBO в этом весе Крисом Юбэнком-младшим.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Крис Юбэнк (W) — Конор Бенн
27 апреля 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

«Я хочу отомстить, мужик. Долгий перерыв в выступлениях сыграл большую роль, не дрался здесь два с половиной года, а потом вернулся домой и увидел, что это меня ошеломило.

Сегодня разница была только в бездействии. Было много эмоций, это многое нужно осознать, я задавался вопросом, как много последние два с половиной года отняли у меня, но ничего не изменилось. Я могу выдерживать удары в среднем дивизионе и наносить ощутимые для средневесов удары, у меня были трясущиеся ноги, я просто не мог нажать на курок в нужное время.

Я не выходил на этот бой, чтобы проиграть, ничего, кроме победы. Мне этого поединка было недостаточно, мне нужно стать лучше и сразиться с тобой снова», — приводит слова Бенна The Ring.

26 апреля в Лондоне состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого Бенн проиграл Юбэнку единогласным решением судей в напряжённом и конкурентном поединке.

Материалы по теме
Самый зрелищный бой года в боксе! Юбэнк-младший победил в кровавой битве с Бенном
Самый зрелищный бой года в боксе! Юбэнк-младший победил в кровавой битве с Бенном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android