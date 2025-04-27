Вице-президент АСА объяснил, почему Махачеву нельзя отказываться от боя с Топурией

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что проведение боя с уже бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией является лучшим вариантом для обладателя пояса в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я думаю, Исламу нужно следовать тому высказыванию, которое он ранее озвучивал — если я чемпион, какая разница, кто соперник, я дерусь и готов драться со всеми. Думаю, это то, что в нём понравилось руководству UFC и что сейчас не хочет сам Ислам принимать. Я думаю, всё равно желание организации первично. Если в организации хотят, чтобы он бился с Топурией, ему нужно биться с Топурией. Портить отношения с лигой – это не лучшая идея, потому что бойцы остаются в убытке. Поэтому думаю, чтобы не простаивать, чтобы быть активным… Какая разница в конце концов? У тебя увеличивается количество защит титула — Топурия или кто-то другой. Думаю, нужно биться с Топурией. Это самый интересный бой на данный момент с медийной точки зрения. Поэтому я думаю, ему нужно биться с Топурией и потом уже с учётом результата поединка Белала Мухаммада против Маддалены уже строить какие-то планы по переходу в полусредний вес. Очевидно, что с Белалом Ислам биться не будет. Вариант с Топурией самый логичный. В этом поединке есть свой нерв, этот бой уже прокачен. Думаю, это лучший вариант для Ислама. Просто мы должны понимать, что всё-таки Топурия — это чемпион полулёгкого веса. Да, он не такой доминирующий чемпион. Да, у него нет много защит пояса, но зато у него есть победы над двумя сильнейшими полулегковесами чуть ли не в истории UFC — над Волкановски и над Холлоуэем. Это очень серьёзное резюме. Плюс он очень яркий боец, который обладает серьёзным разовым ударом», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Топурия недавно принял решение отказаться от титула UFC в полулёгком весе и подняться в лёгкий дивизион ради поединка с Махачевым.