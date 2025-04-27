Ислам Махачев отреагировал на победы Алискерова и Магомедова на UFC on ESPN 66
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победы бойцов UFC, которые выступают в среднем весе (до 84 кг), соотечественника Икрама Алискерова и немецкого бойца Абусупьяна Магомедова, которые те одержали на турнире UFC on ESPN 66.
«Хорошая работа, братья. Поздравляю», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Алискеров разделил октагон с представителем Бразилии Андре Мунисом. Икрам победил техническим нокаутом в первом раунде.
UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Икрам Алискеров (W) — Андре Мунис
27 апреля 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
TKO
Андре Мунис
А Магомедов встретился также с бразильцем Мишелем Перейрой, которого победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.
UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Мишел Перейра — Абусупьян Магомедов (W)
27 апреля 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Мишель Перейра
Окончено
UD
Абусупьян Магомедов
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