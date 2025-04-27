Ислам Махачев отреагировал на победы Алискерова и Магомедова на UFC on ESPN 66

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победы бойцов UFC, которые выступают в среднем весе (до 84 кг), соотечественника Икрама Алискерова и немецкого бойца Абусупьяна Магомедова, которые те одержали на турнире UFC on ESPN 66.

«Хорошая работа, братья. Поздравляю», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Алискеров разделил октагон с представителем Бразилии Андре Мунисом. Икрам победил техническим нокаутом в первом раунде.

А Магомедов встретился также с бразильцем Мишелем Перейрой, которого победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов.