Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гамрот оценил перспективы Махачева в полусреднем весе

Гамрот оценил перспективы Махачева в полусреднем весе
Комментарии

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот оценил перспективы действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе.

«У Ислама гораздо больше шансов подраться в полусреднем, чем у Топурии в лёгком, поскольку Махачев — крупный парень. Его вес примерно такой же, как у парней из категории 77 кг. Поэтому ему не придётся много гонять. Махачев проявит себя в полусреднем хорошо.

Мне самому интересно это. Сейчас предстоит титульный бой между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой. Я считаю, что Джек имеет шансы победить Белала. И его поединок с Махачевым был бы отличным. Поскольку Маддалена является классным боксёром и неплохо проявляет себя в партере», — приводит слова Гамрота портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Матеуш Гамрот: Махачев легко победит Топурию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android