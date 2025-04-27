Гамрот оценил перспективы Махачева в полусреднем весе

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот оценил перспективы действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе.

«У Ислама гораздо больше шансов подраться в полусреднем, чем у Топурии в лёгком, поскольку Махачев — крупный парень. Его вес примерно такой же, как у парней из категории 77 кг. Поэтому ему не придётся много гонять. Махачев проявит себя в полусреднем хорошо.

Мне самому интересно это. Сейчас предстоит титульный бой между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой. Я считаю, что Джек имеет шансы победить Белала. И его поединок с Махачевым был бы отличным. Поскольку Маддалена является классным боксёром и неплохо проявляет себя в партере», — приводит слова Гамрота портал Sportskeeda.