Адесанья объяснил, как относится к идее в четвёртый раз подраться с Алексом Перейрой

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья объяснил, как относится к идее в четвёртый раз подраться с экс-чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Драться с Алексом очень тяжело. И он в курсе, что со мной также нелегко. Я не боюсь драться с ним, просто для нас обоих это будет тяжёлый вызов. Каждый раз, когда я с ним дрался, знал, что меня ждёт, как и он. Так что мне наконец-то удалось одержать победу в противостоянии с ним. И если сейчас, в четвёртом бою мне снова удастся его победить, что скажут скептики? Что счёт на самом деле 3-2? Они опять придумают какое-то дерьмо», — приводит слова Адесаньи портал BJ Penn.