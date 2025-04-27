Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал о своей спортивной философии.

«Друзья, не имеет значения, где вы тренируетесь — на улице или в зале. Мне нравится быть одному, бросать вызов самому себе, понимать свои пределы и сохранять баланс. Если вы не знаете, как тренироваться самостоятельно, то вас всегда может направить кто-то в спортзале: тренер, родители или кто-то ещё. Но вы должны стать лидером в своей жизни сами. Будьте честны с собой всегда.

Каков мой предел сейчас? Где мой страх? Что я должен сделать или понять, чтобы стать сильнее? [Такие вопросы я задаю себе, чтобы] Просто быть собой. Я очищаюсь, наслаждаюсь покоем и тишиной. Вот и всё… Начните медитировать, познакомьтесь с собой, со своими внутренними демонами, пообщайтесь с голосом в своей голове, и тогда вы поймёте, что его не существует», — приводит слова Прохазки портал Sportskeeda.