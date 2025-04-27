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Канело: был бы рад отомстить Мейвезеру

Канело: был бы рад отомстить Мейвезеру
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Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, заявил о желании провести реванш с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

«Да, конечно, я бы хотел снова сразиться с Мейвезером, был бы рад возможности отомстить ему. Мы оба знаем, что этого не произойдёт. Однако мне хотелось бы наконец-то решить вопрос с ним», — приводит слова Альвареса портал SecondsOut.

Бой между Альваресом и Мейвезером-младшим состоялся 14 сентября 2013 года. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Флойда решением большинства судей.

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