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Иан Гарри — об Усмане и Ковингтоне: эти парни больше не бойцы, с ними покончено

Иан Гарри — об Усмане и Ковингтоне: эти парни больше не бойцы, с ними покончено
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поделился мнением о топовых бойцах UFC — Камару Усмане и Колби Ковингтоне.

«Мы отказываемся от старого и переходим к новому, избавляемся от людей, которые просто пытаются оставаться актуальными, такие как Камару Усман и Колби Ковингтон. Просто пытаются поддерживать актуальность, общаясь в подкастах и высмеивая Пэдди Пимблетта. Это всё, чем они сейчас являются. И не хотят драться. Эти парни больше не бойцы, с ними покончено.

Есть такие люди, как Леон Эдвардс, и мне чертовски неприятно это говорить. Но есть тот же самый Гилберт Бёрнс, у которого не лучшее время в карьере. А есть молодые, голодные убийцы, такие, как я, Пратес, Шон Брэди, Шавкат Рахмонов или Джек Делла Маддалена», — приводит слова Гарри портал BJ Penn.

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