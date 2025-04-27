Сен-Пьер поделился ожиданиями от возможного боя Махачев — Топурия

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весе канадец Жорж Сен-Пьер воодушевлён потенциальным поединком между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Когда Топурия доводит свои удары до соперников, то они падают. С другой стороны, у нас есть Махачев, являющийся элитным грэпплером и создающий большое давление. При этом они оба хороши во всех аспектах, так что это будет отличный бой для фанатов», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).