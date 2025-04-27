«Мысли вслух». Физиев считает, что яркий бой лучше скучной победы

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев заявил, что считает яркий бой намного лучше победы в скучном поединке.

«Мысли вслух. 10 боёв в UFC, из них семь бонусов, и даже в трёх последних поражениях два бонуса! Да, побеждать очень важно, но многие победы скучно смотреть! Если бы все были такими скучными победителями, эта индустрия бы сдохла очень быстро. И да, у кого ещё столько бонусов из всех стран СНГ», — написал Физиев на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Физиев разделил октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением.