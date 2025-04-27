Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу повеселиться». Эдди Холл заявил о желании провести бой в формате «2 vs 4»

«Хочу повеселиться». Эдди Холл заявил о желании провести бой в формате «2 vs 4»
Комментарии

Британский силач, обладатель титула «Самый сильный человек в мире» (2017), а также боец KSW Эдди Холл заявил о желании провести поединок в формате «двое против четырёх» вместе со своим бывшим соперником и стронгменом поляком Мариушем Пудзяновским.

«Какой бой мне хотелось бы провести в следующий раз? Может быть, снова «1 vs 2». Или мы с Мариушем объединимся и пойдём против четверых. Я хочу просто повеселиться и бросить себе вызов», — приводит слова Холла портал talkSPORT.

Напомним, летом 2024 года Холл уже дрался против двух людей сразу на турнире World Freak Fight League, который прошёл в Блэкберне (Англия). Тогда Эдди победил, нокаутировав братьев Джеймела и Джеймила Неффати.

Материалы по теме
Самые сильные люди мира зарубились в ММА! Нокаут в бою великанов
Самые сильные люди мира зарубились в ММА! Нокаут в бою великанов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android