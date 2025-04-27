«Хочу повеселиться». Эдди Холл заявил о желании провести бой в формате «2 vs 4»

Британский силач, обладатель титула «Самый сильный человек в мире» (2017), а также боец KSW Эдди Холл заявил о желании провести поединок в формате «двое против четырёх» вместе со своим бывшим соперником и стронгменом поляком Мариушем Пудзяновским.

«Какой бой мне хотелось бы провести в следующий раз? Может быть, снова «1 vs 2». Или мы с Мариушем объединимся и пойдём против четверых. Я хочу просто повеселиться и бросить себе вызов», — приводит слова Холла портал talkSPORT.

Напомним, летом 2024 года Холл уже дрался против двух людей сразу на турнире World Freak Fight League, который прошёл в Блэкберне (Англия). Тогда Эдди победил, нокаутировав братьев Джеймела и Джеймила Неффати.