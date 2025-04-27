Спецпредставитель президента РФ: турниры UFC в России вновь станут одними из лучших

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мыслями насчёт возможного возвращения турниров UFC в Россию.

«Уверен, что турниры UFC в России, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире. На турнире хотелось бы увидеть бой Мовсара Евлоева против Александра Волкановски. Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — написал Дмитриев в своём телеграм-канале.