Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спецпредставитель президента РФ: турниры UFC в России вновь станут одними из лучших

Спецпредставитель президента РФ: турниры UFC в России вновь станут одними из лучших
Комментарии

Специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мыслями насчёт возможного возвращения турниров UFC в Россию.

«Уверен, что турниры UFC в России, проходящие при участии РФПИ, вновь станут одними из лучших в мире. На турнире хотелось бы увидеть бой Мовсара Евлоева против Александра Волкановски. Возможно, по итогам этого матча впервые в истории у России будут сразу три чемпионских пояса в UFC», — написал Дмитриев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Дана Уайт высказался по поводу возможного возвращения турниров UFC в Россию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android