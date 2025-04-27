Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бакли: причина, почему Гарри меня не понимает, в том, что я не говорю на куколдском

Бакли: причина, почему Гарри меня не понимает, в том, что я не говорю на куколдском
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли дерзко ответил представителю Ирландии Иану Гарри, который до этого заявил, что тот не говорит по-английски.

«Причина, почему Гарри меня не понимает, в том, что я не говорю на куколдском», — сказал Бакли на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.

В последнем поединке, который состоялся 14 декабря 2024 года на турнире UFC on ESPN 63, Бакли разделил октагон с бывшим обладателем временного титула чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественником Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Хоакина техническим нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
Гарри: Бакли не понимает меня, потому что едва говорит по-английски. Всем плевать на него
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android