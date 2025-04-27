Бакли: причина, почему Гарри меня не понимает, в том, что я не говорю на куколдском

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли дерзко ответил представителю Ирландии Иану Гарри, который до этого заявил, что тот не говорит по-английски.

«Причина, почему Гарри меня не понимает, в том, что я не говорю на куколдском», — сказал Бакли на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.

В последнем поединке, который состоялся 14 декабря 2024 года на турнире UFC on ESPN 63, Бакли разделил октагон с бывшим обладателем временного титула чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественником Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Хоакина техническим нокаутом в третьем раунде.