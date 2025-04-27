Гарри: Бакли не понимает меня, потому что едва говорит по-английски. Всем плевать на него

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поделился резким мнением о представителе США Хоакине Бакли, который ранее подверг критике его выступление в бою с 13-м номером рейтинга UFC бразильцем Карлосом Пратесом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой ирландского атлета единогласным решением судей.

«Бакли не понимает меня, потому что едва говорит по-английски. Всем плевать на него, чёрт возьми», — сказал Гарри на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.

Ранее Гарри призвал Камару Усмана, Колби Ковингтона и прочих возрастных бойцов завершить карьеры и покинуть UFC.