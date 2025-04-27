Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Алекс Перейра посетил Японию в образе самурая

Фото: Алекс Перейра посетил Японию в образе самурая
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра посетил Японию в образе самурая.

Фото: Из личного архива Перейры

Фото: Из личного архива Перейры

Фото: Из личного архива Перейры

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Перейра разделил октагон с российским атлетом Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда Анкалаева единогласным решением судей. Для Поатана это поражение стало первым в полутяжёлом весе.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, как относится к идее в четвёртый раз подраться с Алексом Перейрой.

Материалы по теме
Адесанья объяснил, как относится к идее в четвёртый раз подраться с Алексом Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android