Фото: Алекс Перейра посетил Японию в образе самурая

Бывший двойной чемпион UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра посетил Японию в образе самурая.

Фото: Из личного архива Перейры

Фото: Из личного архива Перейры

Фото: Из личного архива Перейры

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Перейра разделил октагон с российским атлетом Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда Анкалаева единогласным решением судей. Для Поатана это поражение стало первым в полутяжёлом весе.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, как относится к идее в четвёртый раз подраться с Алексом Перейрой.