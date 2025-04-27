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Александр Усик проведёт следующий поединок против Даниэля Дюбуа 19 июля в Лондоне

Александр Усик проведёт следующий поединок против Даниэля Дюбуа 19 июля в Лондоне
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик проведёт реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону также будет стоять пояс The Ring. Об этом сообщает портал DAZN.

Фото: DAZN

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 22 сентября в Лондоне, разделил ринг с соотечественником Энтони Джошуа. Бой завершился победой Даниэля нокаутом в пятом раунде.

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