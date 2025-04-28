Президент UFC Уайт раскрыл, как помог освободить из тюрьмы в России балерину из США

Президент североамериканского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт рассказал, как принял участие в освобождении российско-американской балерины Ксении Карелиной из российской тюрьмы.

Ксения Карелина является балериной с двойным гражданством — американским и российским. В 2024 году она прилетела в Россию, где была арестована, после чего приговорена к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Однако 10 апреля 2025 года Карелина была освобождена в рамках сделки по обмену между Россией и США.

«Когда у нас был турнир в Австралии (имеется в виду турнир UFC 312. — Прим. «Чемпионата»), мне позвонил друг, который попросил о встрече со мной. Я, конечно, согласился. Он пришёл в номер моего отеля и рассказал мне историю, связанную с Ксенией, а затем спросил, могу ли я пойти к Дональду Трампу [с просьбой помочь в её освобождении]. Я им не отказал.

Вскоре у меня состоялся разговор с Трампом. И он ответил: «Давай посмотрим, что можно сделать». Буквально через три недели с момента нашего разговора он вытащил её. А два дня назад я разговаривал с Ксенией по видеосвязи, какая же она невероятно милая и позитивная девушка. Также хочу выразить признательность Трампу и Путину за помощь в её освобождении», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.