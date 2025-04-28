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Джефф Монсон заявил, что мечтает стать депутатом Государственной думы

Джефф Монсон заявил, что мечтает стать депутатом Государственной думы
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Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что мечтает стать депутатом Государственной думы РФ.

«Мечта — стать депутатом Государственной думы. В Башкирии я уже открыл несколько бесплатных школ для детей, создал проект для бездомных, организовал реабилитационный центр для людей с проблемами алкоголизма и наркомании. Мечтаю сделать это по всей России, но у меня нет возможности», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Ранее Джефф Монсон заявил о том, что он отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Снеговик получил российское гражданство. Недавно боец сообщил о том, что он присоединился к «Команде Путина».

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