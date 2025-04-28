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Александр Усик отреагировал на официальный анонс его боя с Даниэлем Дюбуа

Александр Усик отреагировал на официальный анонс его боя с Даниэлем Дюбуа
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик, как ранее сообщалось, проведёт реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). На кону также будет стоять пояс The Ring. Украинец отреагировал на анонс данного боя.

«Я благодарен Богу за возможность снова сразиться за звание абсолютного чемпиона. Спасибо, Дэниель, за то, что позаботился о моём поясе IBF — теперь я хочу его вернуть», — приводит слова Александра vRINGe.com.

Напомним, свой последний бой Усик провёл 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал представитель Великобритании Тайсон Фьюри. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра единогласным решением судей.

Дюбуа, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 22 сентября в Лондоне, разделил ринг с соотечественником Энтони Джошуа. Бой завершился победой Даниэля нокаутом в пятом раунде.

Реакция Макгрегора и Фьюри на поражение Джошуа в бою с Дюбуа

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