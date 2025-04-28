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Дюбуа — о реванше с Усиком: я более сильный и опасный боец, он убедится в этом 19 июня

Дюбуа — о реванше с Усиком: я более сильный и опасный боец, он убедится в этом 19 июня
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Обладатель титула IBF в категории до 120 кг британец Даниэль Дюбуа прокомментировал новость о своём реванше с непобеждённым украинским бойцом в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Это бой, который я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс поквитаться с Александром Усиком. Я должен был выиграть первый бой, но мне было отказано в этом решением рефери, поэтому на этот раз я не совершу ошибку перед моими людьми на национальном стадионе в моём родном городе. Теперь я более сильный и опасный боец, и Усик сам в этом убедится 19 июля. Я хотел бы поблагодарить своего промоутера Фрэнка Уоррена за то, что он сделал это для меня, и я намерен отплатить ему, став абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе», — приводит слова Дюбуа официальный сайт vRinge.

Напомним, Усик и Дюбуа уже встречались. Их первый бой состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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