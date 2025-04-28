Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван претендент для победителя реванша Усик — Дюбуа

Назван претендент для победителя реванша Усик — Дюбуа
Комментарии

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери прокомментировал организацию боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Обязательный статус [Джозефа] Паркера сохраняется. Именно он — следующий в ротации сразу после объединительного боя. Мы внимательно рассмотрели аргументы всех заинтересованных сторон и пришли к выводу, что в интересах бокса нужно провести унификацию», — написал Оливьери в социальных сетях.

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Материалы по теме
Александр Усик отреагировал на официальный анонс его боя с Даниэлем Дюбуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android