Назван претендент для победителя реванша Усик — Дюбуа

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери прокомментировал организацию боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Обязательный статус [Джозефа] Паркера сохраняется. Именно он — следующий в ротации сразу после объединительного боя. Мы внимательно рассмотрели аргументы всех заинтересованных сторон и пришли к выводу, что в интересах бокса нужно провести унификацию», — написал Оливьери в социальных сетях.

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.