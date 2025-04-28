19 июля в Лондоне (Великобритания) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа?

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Даниэлю Дюбуа 27 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В августе 2023-го впервые сразился за мировые титулы, но уступил Усику нокаутом. В июне 2024 года завоевал временный титул IBF, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.