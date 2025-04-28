Йоэль Ромеро оценил шансы Топурии в лёгком весе UFC

Бывший претендент на титул UFC кубинец Йоэль Ромеро высказался о переходе звезды организации грузина Илии Топурии в легкий вес (до 70 кг).

«Сколько он весит между боями? 82 кг? Если у него получается «согнаться» до 66 кг и восстановиться, то представьте, каким он будет в 70 кг. Настало время Илии. Его будет очень тяжело победить в легком весе», — сказал Ромеро на своем YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.