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Ленар Перес победил Алексея Егорова и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental

Ленар Перес победил Алексея Егорова и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental
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27 апреля в Боснии и Герцеговине состоялся боксёрский вечер под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Россиянин Алексей Егоров (12-3, 8 KO), выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), встретился с кубинцем Ленаром Пересом (15-0, 14 KO). Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился победой Переса раздельным судейским решением (97-93, 97-93, 94-96). Кубинец завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental.

«На 100% я выиграл. Мне понравился такой бой с Егоровым. Да, было трудно, но я люблю трудности. Когда легко… Лёгкие бои — это плохо. Кто следующий? Алексей Папин, скоро увидимся. У меня были три спарринга с Папиным, но вдаваться в подробности не буду. Как говорится, что было на спаррингах, там и остаётся. Как соперник мне он нравится. Будет трудно, а я, повторюсь, люблю трудности. Знаю, что он перенёс операцию. Желаем ему скорейшего восстановления. Ну и увидимся на ринге», — приводит слова Переса пресс-служба IBA.

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