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Источник: Вячеслав Дацик может возобновить бойцовскую карьеру

Источник: Вячеслав Дацик может возобновить бойцовскую карьеру
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Скандальный российский боец Вячеслав Дацик может возобновить карьеру. Об этом сообщил представитель спортсмена.

«Вячеслав может провести бой в ближайшие несколько месяцев. Есть несколько предложений», — приводит слова представителя издание ТАСС.

Вячеславу Дацику 45 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец в 1999 году. В 2019-м, после 13-летнего перерыва, снова начала выступать. Всего на его счету в смешанных единоборствах шесть побед и восемь поражений.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире NFC 52 & Ural FC 3 в июне 2023 года, Дацик проиграл раздельным решением казахстанцу Галымжану Жасланову.

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