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Иан Гарри станет запасным для чемпионского боя Мухаммад – Маддалена на UFC 315

Иан Гарри станет запасным для чемпионского боя Мухаммад – Маддалена на UFC 315
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Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) Иан Гарри станет запасным для чемпионского боя между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 11 мая на турнире UFC 315.

«Это официально. Нужно отдать должное Иану, он принимает бои на коротком уведомлении и готов драться с кем угодно», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Единственное поражение в карьере потерпел от казахстанца Шавката Рахмонова на UFC 310 в декабре. Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.

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