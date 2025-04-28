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Алискеров заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC Уиттакером

Алискеров заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC Уиттакером
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Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заявил о желании провести реванш с бывшим чемпионом дивизиона австралийцем Робертом Уиттакером.

Напомним, поединок бойцов состоялся на UFC on ABC 6 в июне и завершился победой Уиттакера техническим нокаутом в первом раунде.

«Я хочу реванш против Уиттакера? Но на этот раз с хорошей подготовкой», — сказал Алискеров в интервью пресс-службе UFC.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

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