«Я писал UFC». Порье заявил, что был заинтересован в поединке с Топурией

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье заявил, что был заинтересован в поединке с экс-чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг) Илией Топурией после новости о переходе грузинского бойца в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Предлагали ли мне бой с Топурией? Нет. Когда он сказал, что переходит в 70 кг, я написал UFC: «Эй, как дела? Дайте мне знать, как обстоят дела с этим парнем в 70 кг». Но они не обратили на это внимание. Мне сказали, что этого не произойдёт», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.