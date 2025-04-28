Дюбуа толкнул Усика на первой дуэли взглядов перед реваншем

Чемпионы мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го — абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

Даниэлю Дюбуа 27 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В августе 2023-го он впервые сразился за мировые титулы, но уступил Усику нокаутом. В июне 2024 года Дюбуа завоевал временный титул IBF, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.