Промоутер Дюбуа высказался о предстоящем реванше британца с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем реванше британца с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«В восторге от того, что могу дать Даниэлю историческое событие на стадионе «Уэмбли». Для меня честь продвигать спортивное событие такого масштаба. Привезти чемпиона уровня Александра — привилегия. Хотел бы поблагодарить команду Александра за их работу по организации этого поединка», — сказал Уоррен на пресс-конференции.

Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.