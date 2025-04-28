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Промоутер Дюбуа высказался о предстоящем реванше британца с Усиком

Промоутер Дюбуа высказался о предстоящем реванше британца с Усиком
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем реванше британца с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«В восторге от того, что могу дать Даниэлю историческое событие на стадионе «Уэмбли». Для меня честь продвигать спортивное событие такого масштаба. Привезти чемпиона уровня Александра — привилегия. Хотел бы поблагодарить команду Александра за их работу по организации этого поединка», — сказал Уоррен на пресс-конференции.

Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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