«Одно из главных событий года». Кравцов — о назначении поединка Усика и Дюбуа

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов прокомментировал организацию боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«На анонс отреагировал спокойно. Для Усика не было других вариантов, где он смог бы заработать. Наклёвывался этот бой. Дюбуа — номер два в супертяжёлом весе. Финансы, рейтинг, ну и вопросы по первому бою. По удару в корпус. При правильном маркетинге этот бой развернут. Одно из главных событий 2025 года», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.