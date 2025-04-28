Камил Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о согласовании поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Скорее всего, Чимаев обыграет его в первых двух раундах. За счёт крутейшей борьбы, за счёт того, что это удав, который если сверху, то из-под него не выбраться. Который, скорее всего, сделает приём. Но если дю Плесси сможет не дать себя финишировать, то четвёртый-пятый раунды могут быть очень интересными и даже в пользу Дрикуса», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

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Тренировочный процесс Хамзата Чимаева: