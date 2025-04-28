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Абусупьян Магомедов: хотел бы увидеть бой Махачева и Топурии

Абусупьян Магомедов: хотел бы увидеть бой Махачева и Топурии
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Дагестанский боец UFC Абусупьян Магомедов, представляющий Германию, высказался о дальнейших перспективах действующего чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«У него много вариантов: Арман Царукян, Илия Топурия… Я бы хотел увидеть бой Махачев — Топурия. Это был бы взрыв», — сказал Магомедов на пресс-конференции.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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