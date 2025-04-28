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Белал Мухаммад оценил победу Иана Гарри над Пратесом

Белал Мухаммад оценил победу Иана Гарри над Пратесом
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал результат поединка между ирландцем Ианом Гарри и бразильцем Карлосом Пратесом, состоявшегося на турнире UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США).

«У Пратеса ещё есть бензин в баке. Может, сигареты неплохие. Отличный бой. Гэрри выиграл за счёт IQ», — написал Мухаммад в социальной сети X (ранее Twitter).

Иану Гарри 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Единственное поражение в карьере потерпел от казахстанца Шавката Рахмонова на UFC 310 в декабре. Всего на его счету в организации девять побед и одно поражение.

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