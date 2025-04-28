Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Думаю, что 60 на 40 в пользу Усика. Лагерь Александра хорошо делает работу над ошибками. На второй бой они выйдут тактически выверенными. Думаю, Усик победит и во втором бою. Но поединок в любом случае будет конкурентным», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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