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Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Эдуард Кравцов дал прогноз на реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Думаю, что 60 на 40 в пользу Усика. Лагерь Александра хорошо делает работу над ошибками. На второй бой они выйдут тактически выверенными. Думаю, Усик победит и во втором бою. Но поединок в любом случае будет конкурентным», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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