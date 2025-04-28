Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мужскую рубку с ним устроил бы». Алискеров вызвал на поединок грузинского бойца Долидзе

«Мужскую рубку с ним устроил бы». Алискеров вызвал на поединок грузинского бойца Долидзе
Комментарии

Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заявил о желании провести бой с представителем Грузии Романом Долидзе.

«Честно говоря, с Романом Долидзе такую кавказскую рубку устроить неплохо было бы. Пацан хороший, ничего личного, но такую мужскую рубку с ним устроил бы», — сказал Алискеров в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

Ранее Алискеров заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC Уиттакером.

Материалы по теме
Алискеров заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC Уиттакером

Топ-7 россиян в боксе и ММА в 2024 году:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android