«Мужскую рубку с ним устроил бы». Алискеров вызвал на поединок грузинского бойца Долидзе

Российский боец UFC Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заявил о желании провести бой с представителем Грузии Романом Долидзе.

«Честно говоря, с Романом Долидзе такую кавказскую рубку устроить неплохо было бы. Пацан хороший, ничего личного, но такую мужскую рубку с ним устроил бы», — сказал Алискеров в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

Ранее Алискеров заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC Уиттакером.

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