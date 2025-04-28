Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра стал лауреатом премии Forrest Griffin Community Award 2025 за вклад в благотворительность. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Официальное вручение награды состоится на церемонии включения бойцов в Зал славы UFC в июне 2025 года.

«Чарльз не только отличный спортсмен, но и поразительный пример для подражания, который любит помогать обществу. Он оказывает поддержку местной молодёжи в Сан-Паулу, предоставляя им бесплатное образование, и обучает их джиу-джитсу в своей академии. Чарльз напрямую помогает им улучшать их собственную жизнь. Для меня большая честь вручить ему награду», — приводит слова Уайта пресс-служба UFC.