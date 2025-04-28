Опубликован первый постер фильма «Сокрушительная машина» про бойца UFC Марка Керра

Киностудия A24 опубликовала первый постер к биографической драме, которая расскажет историю про чемпиона первого дивизиона NCAA по вольной борьбе, бойца UFC, Pride FC американца Марка Керра, роль которого исполнил 10-кратный чемпион WWE, а также двукратный интерконтинентальный чемпион WWF, пятикратный командный чемпион Дуэйн «Скала» Джонсон.

Фото: Пресс-служба А24

Отметим, что в фильме также будет затронуты личная жизнь Керра и его проблемы с зависимостью от психоактивных веществ.

В картине также появится бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик, который исполнит роль легендарного Игоря Вовчанчина, и бывший чемпион Bellator в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Райан Бейдер, который исполнит роль Марка Коулмана.