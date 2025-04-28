Тренер Махачева: Ислам способен превзойти Мышонка и Костлявого, став величайшим бойцом

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, считает, что у его подопечного есть все шансы стать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Ислам является самым разносторонним бойцом в лёгком весе. Единственная причина, почему я не могу назвать его величайшим в истории, заключается в Деметриусе Джонсоне. Этот парень был невероятно талантливым бойцом. Джон Джонс также является разносторонним, но в лёгком весе я могу с уверенностью сказать, что Ислам Махачев — бесспорно лучший. Я говорил об этом уже давно.

Если говорить о том, кто заслуживает называться величайшими в истории ММА, то это Джон Джонс и Деметриус Джонсон. Однако если Ислам продолжит выступать в том же духе, то вполне может отобрать это звание у них», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.