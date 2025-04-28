Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева: Ислам способен превзойти Мышонка и Костлявого, став величайшим бойцом

Тренер Махачева: Ислам способен превзойти Мышонка и Костлявого, став величайшим бойцом
Аудио-версия:
Комментарии

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, считает, что у его подопечного есть все шансы стать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Ислам является самым разносторонним бойцом в лёгком весе. Единственная причина, почему я не могу назвать его величайшим в истории, заключается в Деметриусе Джонсоне. Этот парень был невероятно талантливым бойцом. Джон Джонс также является разносторонним, но в лёгком весе я могу с уверенностью сказать, что Ислам Махачев — бесспорно лучший. Я говорил об этом уже давно.

Если говорить о том, кто заслуживает называться величайшими в истории ММА, то это Джон Джонс и Деметриус Джонсон. Однако если Ислам продолжит выступать в том же духе, то вполне может отобрать это звание у них», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Уход Махачева из дивизиона — дело времени
«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Уход Махачева из дивизиона — дело времени
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android