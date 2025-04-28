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Отец Аспиналла раздражён нежеланием Джона Джонса драться с его сыном

Отец Аспиналла раздражён нежеланием Джона Джонса драться с его сыном
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Энди Аспиналл, являющийся отцом временного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанина Тома Аспиналла, разочарован ситуацией в карьере своего сына.

«Я понятия не имею, почему матчмейкеры не хотят, чтобы Том дрался с кем-то, помимо Джона Джонса. У нас была встреча с Хантером [Кэмпбеллом]. Они собираются договориться о поединке с Джоном Джонсом. Но уже апрель, а он всё ещё не может сказать: «Я буду драться» или «Я не буду драться». Не понимаю Джона. Он боец, который должен драться. Почему этот парень до сих пор сидит и не даёт ответа, будет он драться или нет?

Конечно, Том может драться не с Джоном, а с парнями, которые расположены ниже его в рейтинге. Если он согласится, то это будет значить, что он может упустить шанс сразиться с Джонсом, который в данный момент является чемпионом и считается величайшим в истории. Какой ещё у него выбор, помимо того, чтобы сидеть и ждать Джонса?

Том мог бы сейчас сразиться с восьмым номером. Но почему временный чемпион должен сражаться с восьмым номером? Это глупо. Том живой человек, ему надо зарабатывать деньги, особенно он пока находится в чудесной форме и здоров, а не просто сидеть на заднице и только тренироваться», — приводит слова Аспиналла портал MMA Fighting.

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