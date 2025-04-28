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Сусленков: первый бой Усика и Дюбуа оставил осадок. Тот удар был в районе пояса

Сусленков: первый бой Усика и Дюбуа оставил осадок. Тот удар был в районе пояса
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Чемпион Европы по версии IBF Артём Сусленков поделился мнением о первом поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённым украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версии IBF британцем Даниэлем Дюбуа. Бой состоялся 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) и завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Александр Усик (W) - Даниэль Дюбуа
27 августа 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
TKO
Даниэль Дюбуа

«После первого боя Усика и Дюбуа у многих остался осадок. Вроде бы Усик победил, но момент с «ударом ниже пояса» до сих пор вызывает споры. Был ли это действительно запрещённый удар — вопрос открытый. По видео видно, что попадание пришлось в район пояса, а не ниже. Если бы судья засчитал его как обычный удар и начал отсчёт, всё могло бы пойти совсем по-другому. Дюбуа в тот момент реально мог бы дожать.

Усик, как обычно, работал в своей манере: много двигался, не давал Дюбуа поймать ритм, цеплял лёгкими ударами, отвлекал и выжидал момент для серьёзной атаки. В этом он мастер. Дюбуа временами находил свою игру, особенно когда шёл вплотную и давил, но таких моментов было мало. Ему банально не хватало выносливости — под конец раундов он тяжело дышал, и Усик этим пользовался. Просто ждал, когда тот подустанет, и начинал добавлять», — сказал Сусленков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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