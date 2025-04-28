Тренер Махачева назвал самый сложный бой в карьере Ислама

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, назвал самый сложный бой в карьере своего подопечного.

«Возможно, бой Ислама с Дастином Порье был самым сложным в его карьере. Махачев в первом поединке с Волкановски провёл самый сложный пятый раунд из всех, что до этого у него были. Тогда он получил столько урона, сколько не получал никогда. А его единственное поражение — это вспышка. Так что оно не имеет значения. В целом именно поединок с Порье стал самым сложным в карьере Ислама. Лишь в одном раунде ему удалось чувствовать себя легко, а в остальных было тяжело», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.