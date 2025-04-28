Усик предложил команде Дюбуа устроить бой в формате «4 vs 4» в центре Лондона

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик предложил Джорджу Фоксу, который является членом команды обладателя титула IBF в категории до 120 кг британца Даниэля Дюбуа, провести после их поединка за звание абсолютного чемпиона мира бой между командами в центре Лондона (Великобритания).

Усик. У меня есть предложение. После нашего реванша с Даниэлем давайте встретимся в центре Лондона и проведём бой — четыре человека из вашей команды против четырёх из моей.

Фокс. Бокс есть бокс, но если хочешь, я вырву тебе глаза и язык, — приводит слова боксёров издание Daily Record.