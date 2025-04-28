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«Научу тебя крушить людей». Хабиб согласился тренировать Эвра перед его дебютом в ММА

«Научу тебя крушить людей». Хабиб согласился тренировать Эвра перед его дебютом в ММА
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43-летний французский футболист, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра созвонился с членом Зала славы UFC и экс-чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, обратившись к нему с просьбой помочь ему подготовиться к дебютному поединку в смешанных единоборствах.

Эвра. Ас-саляму алейкум, брат!
Нурмагомедов. Алейкуму-с-салям. Наконец-то ты позвонил мне. Почему ты не отвечал, когда я тебе набирал?

Эвра. Потому что я не оплатил счёт [за связь]. Ты же знаешь, я не такой богатый, как ты. Поэтому мой телефон не работал.
Нурмагомедов. В следующий раз дай мне знать и я оплачу твой счёт.

Эвра. Окей, брат. Я в порядке (смеётся). Я только что закончил тренироваться. Да, я работаю в зале, тренируюсь дважды в день.
Нурмагомедов. Брат, тебе не нужно драться. Если кто-то хочет с тобой сразиться, то я сделаю это за тебя. Просто отправь мне место. Я покажу тебе, как уничтожать людей.

Эвра. Спасибо, брат, что прикрываешь мою спину (смеётся). Но мне нужно тренироваться. Мне нужно отнестись к этому серьёзно. Ты в курсе, с каким уважением я отношусь к тебе, к спорту. Именно поэтому я действительно хотел бы тренироваться под твоим руководством. Ты — лучший.
Нурмагомедов. Хорошо. Я сейчас в Дубае. Говорил тебе неоднократно, что собираюсь встретиться с тобой. Отправь мне место.

Эвра. Я боюсь это делать (смеётся).
Нурмагомедов. Брат, я собираюсь научить тебя крушить людей.

Эвра. Брат, у меня такое чувство, что ты с одной стороны любишь меня, но с другой – хочешь убить (улыбается).
Нурмагомедов. Нет-нет, я просто хочу сделать тебя лучше.

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Комментарии
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